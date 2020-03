Eén van de wedstrijden met Van Aert aan de start 'achter gesloten deuren'

Wout van Aert zag al een paar opties wegvallen, maar heeft inmiddels wel drie wedstrijden toegevoegd aan zijn programma. Dat Nokere Koerse, de GP Denain en de Bredene-Koksijde Classic. Twee koersen in Vlaanderen en één in Frankrijk. Die op Franse bodem gaat door 'achter gesloten deuren'.

Dat blijkt uit commentaren van vice-voorzitter Eric Bluon van de GP Denain in L'Équipe. De eendagskoers staat dit jaar gepland op 19 maart en kan op die datum ook gewoon doorgaan. Er zal echter geen publiek toegestaan worden in de start-en aankomstzone.

MEER RENNERS AAN DE START?

Ook hier neemt men dus de nodige voorzorgen en wil men de renners zoveel mogelijk afschermen van de toeschouwers. Het kan wel dat er meer renners dan oorspronkelijk voorzien aan de start komen. De organisatie heeft aan de UCI gevraagd of er 8 renners per ploeg mogen starten in plaats van 7.

Dat is een mogelijkheid door verschillende andere koersen die wegvallen. Vorig jaar was Mathieu van der Poel de winnaar van de GP Denain.