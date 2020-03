Thomas De Gendt ontgoocheld na straffe prestatie in Parijs-Nice: "Afgelopen winter sterk geïnvesteerd"

Thomas De Gendt was de beste Belg in de tijdrit in Parijs-Nice. Dat is al knap met ook een Campenaerts aan de start, maar met zijn scherpe tijd mocht De Gendt ook even dromen van de overwinning. Tot Asgreen onder zijn tijd dook en later deed Kragh Andersen er nog een groot stuk af.

Graag had De Gendt een nog betere uitslag behaald. "Uiteraard ben ik ontgoocheld", zegt hij op de site van Lotto Soudal. "Ik rijd om te winnen, of voor het podium toch in een tijdrit, sinds vorig jaar. Jaren geleden startte ik met de ambitie om top 20 te rijden, was ik blij met een top 10-plek, maar nu ligt dat anders. Ik heb afgelopen winter ook sterk geïnvesteerd in het tijdrijden, zowel in materiaal als in tijd."

Bij de verkenning had ik al een goed gevoel

Een top drie was hem net niet gegund. Tegelijkertijd valt ook veel positiefs te halen uit zijn prestatie. "Ik ben vierde. Eigenlijk mag ik niet klagen voor mijn eerste tijdrit van het jaar. Bij de verkenning had ik al een goed gevoel en met Kevin De Weert achter mij werkt alles wel goed. De test is geslaagd, mag ik zeggen. De conditie is goed. Het ziet er mooi uit voor het verdere verloop van het seizoen."

De Gendt reed ook een erg homogene tijdrit en hield nergens echt in. "Op een tijdrit van 15 kilometer hoef je je niet te sparen, anders win je nooit. Hier kon je het verschil maken op de twee beklimmingen, op het stuk vals plat na de tweede klim en in het stuk tegen de wind in naar de finish toe."