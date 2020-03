Van Aert is voor Verbrugghe 'speciaal geval': "Belangrijk of hij in klassiekers kan aanknopen met beste niveau"

Toch wel jammer dat Wout van Aert niet meedoet aan Parijs-Nice. Zijn ploeg wilde geen risico's nemen met het oog op het coronavirus. Zo mist Van Aert wel een kans om zich al te meten met de betere tijdrijders. Dat gaat hij zelfs niet meer doen tot het tweede olympisch ticket wordt uitgedeeld.

Het is inmiddels wel bekend: met Remco Evenepoel is al één renner zeker van deelname aan de olympische tijdrit. Bondscoach Rik Verbrugghe kan nog één andere renner opstellen in die discipline in Tokio. Alleen: tot op het moment dat Verbrugghe zijn beslissing neemt, zal Wout van Aert geen tijdrit meer rijden.

"Tenzij zijn programma door de heersende coronacrisis nog wordt aangepast", nuanceert Verbrugghe in Het Laatste Nieuws. Maar normaliter zal Van Aert zich lange tijd niet kunnen testen in het werk tegen de klok. "Wout is een 'speciaal geval'. Ik heb het daar met hem al over gehad. Belangrijk voor mij is de vraag of hij in de klassiekers opnieuw kan aanknopen met zijn beste niveau."

WATTAGES VERGELIJKEN

Daar gaat Verbrugghe zich dus op baseren. "Lukt dat, dan heb ik er alle vertrouwen in dat dat ook in het tijdrijden zo zal zijn. Hoe dan ook krijg ik van alle gegadigden de files van hun beste prestaties, waardoor ik bijvoorbeeld wattages kan vergelijken. Ook dat biedt me een houvast."