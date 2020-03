CCC gaat dit weekend toch koersen en rekent op een Belg

Team CCC, de werkgever van onder meer Greg Van Avermaet, gaf vorige week te kennen dat het niet zou deelnemen aan meerdaagse wielerwedstrijden zoals Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico.

Donderdag kwam de Poolse wielerformatie met nieuws. Het liet weten dat er dit weekend gekoerst zal worden in het Nederlandse Drenthe. "Het zijn ingewikkelde tijden door COVID-19 en voor ons is de veiligheid van de renners en het personeel nog steeds onze prioriteit", klonk het in een persbericht.

"In een eendagsrace hebben we meer controle op de omgeving. Zo kunnen we de nodige voorzorgsmaatregelen treffen", ging het verder.

Dit zijn de renners die in de Ronde van Drenthe van start zullen gaan:

Josef Černý, Kamil Gradek, Kamil Małecki, Michał Paluta, Guillaume Van Keirsbulck, Łukasz Wiśniowski en Georg Zimmermann.