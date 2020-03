Koersen achter deuren op een kier: de minst slechte keuze?!

Het coronavirus heeft de (sport)wereld in haar greep. Steeds meer wedstrijden vinden plaats zonder publiek en zelfs volledige competities worden stilgelegd.

Sporten als voetbal, tennis en zaalsporten vinden plaats voor (tien)duizenden fans die op elkaar gepakt zitten in een kleine ruimte. Erg gevaarlijk om andere mensen te besmetten met andere woorden. De koers is daar een uitzondering op.

"Laat ze koersen en laat de mensen gewoon rustig thuis naar tv kijken", vertelde Eddy Planckaert woensdagavond in Extra Time Koers. ‘Koersen achter gesloten deuren’, heet dat.

Die deuren helemaal dicht houden is uiteraard onmogelijk. Je kan verbieden en verhinderen dat voetbalsupporters een voetbalstadion binnengaan.

Maar het parcours van een wielerwedstrijd van tweehonderd kilometer hermetisch afsluiten voor publiek? Onbegonnen werk, uiteraard.

Het gevaar ligt ‘m echter niet bij de mensen die aan hun voordeur naar de voorbijflitsende renners in de Ronde van Vlaanderen kijken, maar de mensenmassa op bijvoorbeeld de Oude Kwaremont.

Laat de koersen doorgaan, maar verhinder de mensenmassa op populaire hellingen of in VIP-dorpen. Minder inkomsten? Zeker. Minder sfeer? Uiteraard. Maar dan blijft een bloedbad of een volledig onthoofd wielerjaar tenminste uit.

Minder massahysterie, meer gezond verstand. Zou dat geen goed begin zijn?