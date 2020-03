"Mathieu van der Poel kan op termijn ook wereldkampioen tijdrijden worden"

Is er iets dat Mathieu van der Poel niet kan? Je zou er stilaan aan beginnen twijfelen.

“Mathieu wil graag wereldkampioen worden in drie disciplines”, vertelde vader Adrie in de Facebook Live van Sporza: op de weg, in het veld en in het mountainbiken.

“Maar volgens mij kan hij daar eentje bijdoen. Op lange termijn zou hij ook wereldkampioen tijdrijden moeten kunnen worden."

"Hij houdt van dat soort uitdagingen. Hij was al eens Nederlands kampioen tegen de klok en was ook in de jeugd een goeie tijdrijder. Hard rijden met de fiets is de basis voor tijdrijden, de rest is verfijning."