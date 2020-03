Naesen: "Denk dat ploegen die nu niet koersen met een nóg ambetanter gevoel zitten"

In tegenstelling tot de Tirreno-Adriatico wordt Parijs-Nice wel gereden. Voorlopig toch nog alleszins.

Oliver Naesen reageerde voor de start van de donderdagrit voor de camera van Sporza op de onzekerheid over de Vlaamse koersen van de komende weken.

“Dit is een heel vervelende situatie. We doen ons best om daar niet te veel aan te denken, maar dat is niet evident. Je hoort of leest niets anders meer.”

Een aantal ploegen besloten om ook Parijs-Nice niet te rijden. Onder meer het CCC van Greg Van Avermaet. “Volgens mij zitten die ploegen met een nóg ambetanter gevoel dan wij.”

Naesen gaf donderdag trouwens op in Parijs-Nice. Hij kampt met maagproblemen.