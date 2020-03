Vlaamse koersen achter 'gesloten deuren'? "Laat de mensen rustig op tv naar de koers kijken"

Kan er de komende weken gekoerst worden in Vlaanderen of niet? Het was een vraag die uiteraard ook Extra Time Koers werd gesteld.

"Laat ze koersen en laat de mensen gewoon rustig thuis naar tv kijken", vertelde Eddy Planckaert. "Uit liefde voor de koers." "Ik denk dat de Vlaamse koersen wel zullen doorgaan”, toonde ook Sven Nys zich hoopvol. “Maar dan zonder of met veel minder VIPs en met niet te veel publiek. Noem het een koers achter gesloten deuren.” Wat vindt Jens Keukeleire ten slotte van koersen zonder publiek? "Als het moet, zie ik dat zitten. Zeker weten! Er zijn nog koersen in het voorjaar waar het publiek niet dikgezaaid is."