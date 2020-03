Evenepoel reageert op ongeziene maatregelen: "We leven in zotte tijden"

Remco Evenepoel heeft nu ook gereageerd op de genomen beslissingen door de verschillende autoriteiten. "We leven dezer dagen in zotte tijden", stelt de winnaar van de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve vast. "We moeten dat accepteren en luisteren naar wat de overheid zegt dat we moeten doen."

Het heeft voor de sporters ook wel verregaande gevolgen. "Geen koersen dus voor de volgende weken... Ik betreur het, maar de enige prioriteit is nu de gezondheid van ons en van iedereen!" Evenepoel richt zich tenslotte tot zijn fans. "Wees slim, houd het veilig en ik zie jullie binnenkort!"

We live in crazy times these days but we have to accept and listen to what the government tells us to do. No races for the next couple of weeks... I’m sad about it but our and everybody’s health is the only priority now! Be smart, stay safe and see you guys soon! 🤟🏼🗡 #covid19 pic.twitter.com/wxmS15GhLE