Ploeg van Van der Poel breekt stage af uit angst voor mogelijke lockdowns

Alpecin-Fenix was deze week met een selectie op stage Benicàssim in Spanje. Het trainingskamp is met onmiddellijke ingang stopgezet. Ook daar is er immers een steeds grotere impact van de crisis rond het coronavirus te zien op het maatschappelijke leven.

"Door de toenemende Corona-problematiek en reisrestricties, breekt Alpecin-Fenix haar stage in het Spaanse Benicàssim per direct af", klinkt het in een persbericht. "Normaal zouden de renners zaterdag terugkeren, maar door de actuele situatie is er beslist om de renners onmiddellijk te laten terugkeren naar hun thuisland." TERUGKEER ITALIANEN PRIORITAIR Wie donderdag dus nog niet huiswaarts is gekeerd, zal dat zeker vandaag doen. "De terugkeer van Italiaanse renners Modolo en Sbaragli was prioritair, gegeven de situatie in hun thuisland. Op die manier vermijden we bij Sbaragli ook het risico dat hij de bevalling van zijn hoogzwangere vrouw zou moeten missen." Alpecin-Fenix wou iedereen veilig thuis krijgen, voor het geval er nog meer landen in lockdown zouden gaan. "Met deze beslissing willen we vermijden dat renners en/of stafleden niet meer huiswaarts kunnen keren, door mogelijke lockdowns."