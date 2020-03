Van Avermaet en CCC zetten stage stop en keren opnieuw huiswaarts

Greg Van Avermaet en CCC waren de afgelopen dagen op stage in de Sierra Nevada. Die is nu stopgezet.

De oranje formatie wou er de Vlaamse klassiekers voorbereiden, maar nu de E3 BinckBank Classic niet doorgaat en het nog onduidelijk is of Nokere Koerse en Gent-wél doorgaan heeft dat weinig zin.

"Er blijven maar weinig koersen over, hé”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. “Dit is teleurstellend. We trainen al sinds oktober om de voorjaarskoersen met een zo goed mogelijke conditie aan te vatten. Maar nu de wedstrijden niet doorgaan, heeft het weinig zin om hier te blijven trainen.”

“Die goeie conditie kan je toch onmogelijk aanhouden, en zonder doel rondrijden, is moeilijk. Ach, nu is het zaak om bij mijn familie te zijn. Ik ben de afgelopen tijd veel weggeweest en kijk ernaar uit om terug thuis te zijn."