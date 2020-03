Deceuninck-Quick.Step mager beloond voor veelvuldig initiatief: "Tevreden met manier waarop we gekoerst hebben"

Zoals de vorige jaren zijn ze bij The Wolfpack ook in 2020 sterk uit de startblokken geschoten. In Parijs-Nice viel de oogst wel wat tegen. Zeker omdat Lampaert & co wel weer zoals elders volle bak de koers maakten. Deze keer konden ze daar niet de vruchten van plukken.

Ook sportdirecteur Tom Steels zag de tomeloze inzet bij zijn manschappen. "We hebben in Parijs-Nice gekoerst onder zeer speciale omstandigheden, maar de renners hebben elke dag hun best gedaan. Ze hebben gevochten, waren altijdj prominent aanwezig voorin en hebben de etappes vorm gegeven", klinkt het op de site van Deceuninck-Quick.Step.

Meerdere renners binnen het team hoopten een gooi te doen naar een etappezege. "Julian Alaphilippe bleef aanvallen en ging drie keer voor een ritzege, hij gaf altijd het beste. Bob Jungels toonde ook goede conditie en heeft iets geprobeerd. Kasper Asgreen finishte solide in de top drie in een zware tijdrit. Sam Bennett moest de koers jammer genoeg verlaten door een val."

In elk geval overheerst er geen spijt over de aanpak van de ploeg. "We zijn tevreden met de manier waarop we gekoerst hebben", benadrukt Steels. "Nu keren we huiswaarts en wachten we om te zien wat de rest van het seizoen brengt."