Prudhomme gaat ook uit van annulatie Parijs-Roubaix: "Volkomen logisch"

Het is inmiddels wel duidelijk dat er tijdens dit voorjaar meer dan waarschijnlijk geen plaats zal zijn voor de Ronde van Vlaanderen. En wat met Parijs-Roubaix, dat een week later op het programma staat. Ook de Helleklassieker zal moeten wijken voor het coronavirus, denkt Christian Prudhomme.

Als er één organisator is die zijn macht kan aanwenden om een koers te laten doorgaan, is het nochtans de ASO. Dat bleek ook door het feit dat Parijs-Nice grotendeels doorging terwijl alle andere wielerevenementen afgelast werden. Parijs-Roubaix zou echter wel meer volk op de been brengen en dat is nu net even niet de bedoeling.

Bij radiozender RMC heeft Prudhomme zich uitgelaten over de kansen om Parijs-Roubaix zoals voorzien te laten doorgaan op 12 april. "Ik denk dat er in april dezelfde beslissingen genomen zullen worden. Dat is volkomen logisch. Alles wordt geannuleerd. Wielrennen is niet anders dan de rest."

HONGER NAAR DE KOERS

Uitstel dreigt voor Roubaix, maar de Ronde van Frankrijk is volgens hem een ander paar mouwen. "Het is nog meer dan honderd dagen tot de Grand Départ. Wanneer de activiteiten worden hernomen, zal de honger om te koersen immens zijn, groter dan voorheen."