De volgende grote rittenkoers die afgelast wordt door corona

De Ronde van Romandië is de volgende grote rittenkoers die afgelast wordt door het coronavirus. De WorldTour-koers ging normaal door eind april - begin mei maar de Zwitserse organisatoren geven nu al mee dat de editie van 2020 niet door zal gaan.

De Internationale Wielerunie UCI had al gecommuniceerd dat alle wedstrijden afgelast moeten worden in landen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. In Zwitserland zijn ze heel drastisch met hun maatregelen, de voetbalcompetitie ligt nog stil tot eind april en ook de Ronde van Romandië wordt nu dus al geschrapt.

Ze zullen ook niet op zoek gaan naar een nieuwe datum in de kalender. Op hun sociale media hebben ze gecommuniceerd dat ze opnieuw paraat zullen zijn in 2021, volgend jaar dus.

Na de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Italië is de Ronde van Romandië al minstens de vierde WorldTour-rittenkoers die afgelast of uitgesteld wordt door het coronavirus.

De afgelopen twee jaar won Primoz Roglic in Romandië. Vorig jaar maakte Remco Evenepoel er zijn debuut op het hoogste niveau.