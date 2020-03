Ondertussen is het in Chili gewoon koers: Oscar Sevilla kaapt op zijn 43ste nog tweede plaats weg

Men zou denken dat er nu nergens ter wereld nog gekoerst wordt, maar dat is de waarheid geweld aan doen. In Chili ging de Gran Premio de la Patagonia gewoon door. Oscar Sevilla deed er zowaar mee voor de prijzen. De winst ging naar Jose Tito Hernandez.

De Gran Premio de la Patagonia is een 1.2-wedstrijd van en naar Puerto Montt. Er zit dus wel wat klimwerk in deze wielerwedstrijd van 138,6 kilometer. Weinig verrassend waren het vooral zuiderse renners die er de dienst uitmaakten: Chilenen, Colombianen, Argentijnen... en een Spanjaard.

Want Oscar Sevilla is de koers ook nog altijd niet beu. Op zijn 43ste is de man die ooit tweede werd in de Vuelta actief bij het Spaanse Medellin. Op koersen van dit niveau staat Sevilla ook nog altijd zijn mannetje, want hij werd tweede in Chili.

HERNANDEZ SOLEERT NAAR ZEGE

Jose Tito Hernandez, een ploegmaat van hem overigens, bereikte 28 seconden voor Sevilla de aankomst. De Chileen Pablo Alarcon van Canel's Pro Cycling maakte het podium compleet en eindigde op 1 minuut en 3 seconden van de winnaar.