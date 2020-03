Ploeg van Naesens en Vandenbergh komt met eigen maatregelen tegen coronavirus

Het is vooral kijken naar wat de overheden beslissen aangaande de bestrijding van het coronavirus, maar wielerteams kunnen ook eigen initiatieven nemen om het gevaar in te dijken. Zo komt AG2R, de ploeg van Stijn Vandenbergh en Oliver en Lawrence Naesen, met eigen maatregelen.

Onlangs kondigde Jumbo-Visma ook al aan dat het in volledige lockdown gaat. Bij AG2R gaan ze hun activiteit fel verminderen, gelet op de maatregelen die overal ter wereld en zeker ook in Frankrijk genomen worden, en dit voor onbepaalde duur.

"Gezien de maatregelen van de Franse overheid is het tijd voor verantwoordelijkheid en solidariteit", zegt teammanager Vincent Lavenu." Frankrijk is immers in lockdown gegaan. "Onze wielerploeg gaat zijn activiteit maatregelen om zo de gezondheid van de staff te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan."

SEMI-RUSTPERIODE

Wat moeten en kunnen de renners nu juist nog doen? "De renners krijgen een semi-rustperiode tussen de sessies om de spieren te versterken en thuis te rijden op hun hometrainers. We zijn solidair met de bedrijven die hun activiteiten moeten stoppen."