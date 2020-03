🎥 Van Avermaet, D'hoore en andere olympiërs komen met een oproep: "Samen kunnen we zeker dit virus aan"

Het behalen van de olympische titel in Rio blijft wellicht het hoogtepunt uit de carrière van Greg Van Avermaet. Samen met de andere olympiërs moedigt Van Avermaet iedereen aan om de opgelegde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus nauw op te volgen.

Het is nog koffiedik kijken of de Olympische Spelen wel zullen kunnen doorgaan, maar het is eerst en vooral duimen dat de situatie in België ook snel verbetert. Het BOIC heeft een filmpje verspreid met allemaal Belgische olympiërs die met een oproep komen.

Daar zijn uit de wielerwereld ook Jolien D'hoore en Greg Van Avermaet bij. "Blijf thuis. Bescherm jezelf en bescherm de anderen", klinkt het in koor. "We gaan samen door moeilijke tijden. Samen kunnen we zeker dit virus aan", aldus een optimistische Van Avermaet. "Samen kunnen we dit probleem aanpakken", voegt D'hoore er nog aan toe.