Bernard Hinault wil dat ASO het zekere voor het onzekere neemt met de Tour: "We leven in oorlog met een virus"

Hier en daar steken ook al stemmen de kop om om in de zomer de Tour te annuleren, al wil de ASO daar voorlopig nog niet van weten. Vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault windt er alvast geen doekjes om. Bij twijfel is het beter om af te gelasten, meent hij.

Hinault doet zijn mening uit de doeken in een gesprek met Le Parisien. "De Ronde van Frankrijk is een feest, maar het leven is belangrijker. Mensen lopen het risico om te sterven, het gaat om een serieuze situatie. Dan moet je niet aan wielrennen denken."

ASO-baas Christian Prudhomme liet onlangs nog optekenen dat de Tour enkel gestopt is door Wereldoorlogen. "We leven in oorlog met een virus", repliceert Hinault. "We kunnen nu niet zeggen dat we ondanks alles de Tour zeker gaan organiseren. Het is niet aan mij om die beslissing te nemen en er is ook nog tijd, maar we moeten ons afvragen of er grote groepen mensen langs de weg moeten staan als er nog altijd risico is."

GIGANTISCHE MACHINE

Bovendien zijn er heel wat mensen bij betrokken om de Tour op de been te kunnen brengen. "De Tour is een gigantische machine, met veel logistiek werk. Daarom zeg ik: bij twijfel moeten we niet aarzelen om de Tour af te gelasten."