Giro heeft datum en plek voor doorstart op het oog

Aanpassingen alom zijn er in de wielerwereld en in het bijzonder voor de Ronde van Italië. Naast het feit dat de start uitgesteld wordt, zal die ook niet langer plaatsvinden in Hongarije. De organisatie heeft alvast een plan B naar voren geschoven.

Het oorspronkelijke plan was om de Giro te laten beginnen met een driedaagse in Hongarije. Dat gaat niet door aangezien ze ook daar enorme last hebben van de coronacrisis. Daar weten ze in Italië alles van. Sowieso moest de koers uitgesteld worden, maar dat geldt uiteraard nog voor andere wedstrijden.

Tot 30 april kan er geen enkele wielerwedstrijd doorgaan. De organisatie van de Giro schuift nu een nieuwe startdatum naar voren: 29 mei. Het heeft hiervoor ook al een plek in gedachten. La Grande Partenza zou dan plaats moeten vinden in Sicilië.

VOLDOENDE PLAATS IN JUNI?

Het is nu de vraag of de UCI hier akkoord mee kan gaan. De Giro dreigt in dit geval immers in het vaarwater te komen van de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland. De Dauphiné gaat normaal door van 31 mei tot 7 juni. Als de Giro zoals andere jaren drie weken zou duren, zouden ook vele nationale kampioenschappen tijdens die periode vallen.