Naesen na 'trainingstochtje' van 365 kilometer:  "Novembermodus" en "Geen zotte prestatie"

Wat doen profrenners om de verveling tegen te gaan in deze coronatijden? Een training van 365 kilometer afwerken in het geval van Oliver Naesen.

“Ik heb zalig geslapen”, vertelde de renner van AG2R aan Sporza. “Ik ben zelfs in de zetel in slaap gevallen.”

“Anders lig je toch wakker door de hele situatie: iedereen bekijkt het vanuit zijn eigen standpunt. Voor een handelaar is het erg, voor een cafébaas ook. En dus ook voor een renner.”

“Mijn benen voelen alleszins supergoed: daar scheelt niets aan. Dit was ook geen zotte prestatie, hé. Het was lange tijd chill rijden en je hoofd leegmaken. Ik zou het niet aan mijn ouders aanraden, maar collega’s kunnen dit zeker eens proberen.”

“We hebben twaalf uur gefietst en zo’n veertig minuten gepauzeerd. We hebben drie keer bij een bakker gestaan. De intensiteit was echt laag. Je fietst en babbelt, we hebben nooit opgetrokken na een bocht.”

“Normaal train je nu met veel vuur en met het mes tussen de tanden. Je knalt elke brug en elk bergje op. En als iemand uit je groepje gelost wordt, dan blijft die persoon achter. Nu is het ‘novembermodus’.”