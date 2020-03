Naesen: "Normaal zou het ondenkbaar zijn om seizoen te verleggen, maar nu..."  

Bij gebrek aan koersen maakte Oliver Naesen woensdag een 'trainingstochtje' van 365 kilometer. Tegenover Sporza had hij het ook over zijn volgende doelen.

“Ik reken alvast op de Tour”, aldus Naesen. “De klassiekers zijn bij mij altijd het eerste blok, de Tour vormt het tweede blok en dan heb je het najaar.”

“Ik hoop op klassiekers in het najaar. Normaal zou het ondenkbaar zijn om het seizoen te verlengen, maar ik kan me niet inbeelden dat er een klassieke renner bestaat die nu zegt: laat maar zitten.”

“Het is natuurlijk moeilijk. Je kunt de datum van een koers niet afnemen, maar er zijn nog vrij veel vrije woensdagen. Of na Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije kun je klassiekers op woensdag, zaterdag en zondag leggen. Ik zeg maar: Luik en de Ronde in hetzelfde weekend? Dat is toch een ander peloton.”

“Vraag is natuurlijk ook of iedereen dan nog koerst en of je dan nog een volwaardig peloton hebt. En vindt iedereen dat dan nog belangrijk genoeg?”

“Als men Tirreno-Adriatico twee weken na het normale seizoen zou leggen, dan zou ik ook bedanken. Maar een ronderenner denkt daar misschien anders over. Iedereen heeft zijn eigen standpunt.”