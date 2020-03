Rusthuizen in Harelbeke op hun wenken bediend door E3-organisatie

De E3 BinckBank Classic is één van de vele wedstrijden die voorlopig gesneuveld is op de wielerkalender. Uiteraard was wel al één en ander voorbereid in functie van deze koers. Het zijn de rusthuizen in Harelbeke die daar wel bij varen.

Elk jaar laat de organisatie van de E3 BinckBank Classic een krantje maken met alle mogelijke informatie over de wedstrijd en interviews met de belangrijkste deelnemers, de 'Gazzetta del E3' genoemd. Die zijn doorgaans bedoeld voor de VIP's, die zo helemaal up-to-date naar de koers kunnen kijken. Dat krantje was al opgesteld, maar de VIP's zijn er weinig mee, aangezien de koers niet op het geplande moment zal kunnen doorgaan. Daarom heeft de organisatie besloten om de kranten te verdelen onder enkele plaatselijke rusthuizen. Dat meldt Sporza. SAMENSCHOLINGSVERBOD De bewoners van de rusthuizen die zich enigszins interesseren in sport, zullen zeker blij zijn het krantje eens te kunnen lezen. Ook zulke instellingen moeten zich houden aan het samenscholingsverbod, waardoor bewoners in principe veel meer tijd op hun eigen kamer moeten spenderen.