Throwback naar 2019: Evenepoel toont zich, Van der Poel valt zwaar en Sunweb veegt de nul weg in Nokere Koerse

Jammer, maar helaas: geen Nokere Koerse zoals dat woensdag voorzien was. Daarom nemen we u mee naar de editie van vorig jaar. Die bracht wel spektakel met zich mee, weliswaar niet altijd op een positieve manier. We herinneren ons de val van Van der Poel en de zege van Cees Bol.

Twee grote publiekstrekkers waren er aan de start in Deinze. Remco Evenepoel reed voor het eerst als prof een wedstrijd in eigen land. Voor Mathieu van der Poel was dit de start van zijn klassieke seizoen. Meteen waren de verwachtingen hooggespannen voor de wereldkampioen veldrijden.

Vijf renners kleurden de vlucht van de dag: Boucher, Journiaux, Offredo, Vergaerde en Viel. In het peloton controleerden UAE en Deceuninck-Quick.Step. Bij die laatste ploeg deed Evenepoel ook zijn duit in het zakje. Journiaux en Viel waren de eerste die moesten lossen in de kopgroep. De andere drie hielden het nog uit tot op twintig kilometer van de aankomst.

KOPBEURTEN EVENEPOEL

Daarna nam Evenepoel nog enkele kopbeurten voor zich en was het uitkijken naar de bijkomende kasseistroken die wel eens het verschil konden maken. Van der Poel toonde zich al eens bij de eerste passage op Lange Ast en de Huisepontweg. Hij was even op pad met Boom, maar een grote kloof slaan bleek toch te moeilijk en bij de tweede passage bleef iedereen in de groep der favorieten ook aan mekaar gewaagd.

VAN DER POEL NAAR ZIEKENHUIS

Zo maakte iedereen zich op voor een groepssprint op Nokereberg. Een uitgezakte renner na het aantrekken van de sprint zorgde voor enige chaos en zo kwam het tot een valpartij. Grootste slachtoffer was niemand minder dan Mathieu van der Poel, die een stevige tuimelperte maakte op de harde kasseien. Hij moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Van de renners die wel op de fiets wisten te blijven, waren Pascal Ackermann en Cees Bol veruit de snelsten. Een unieke kans leek het voor die eerste, maar het was Bol die verrassend sterk voor de dag kwam en als eerste over de streep reed. Jasper Philipsen spurtte nog naar een erg verdienstelijke derde plaats.