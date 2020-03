Virologe gelooft in koers in mei onder bepaalde omstandigheden

Zeker tot 30 april zal er geen enkele wielerwedstrijd meer afgewerkt worden. Maar gaat die datum nog verlegd worden of zit er nadien wel een hervatting van de wielerkalender in? Virologe Annemie Vandamme laat er zich over uit in 'Het Laatste Nieuws'.

Het is volgens haar niet uitgesloten dat er begin mei weer gekoerst kan worden. Voorwaarde is wel dat we snel aan de piek van het coronavirus in ons land toe zijn en iedereen zich aan de richtlijnen houdt. "Als de huidige maatregelen hun effect bereiken en we over twee weken aan de piek zijn, dan is het voor de renners virtueel mogelijk om over anderhalve maand te koersen." Al zal er ook dan nog altijd social distancing nageleefd moeten worden. Het zou dan dus gaan om koersen 'achter gesloten deuren', zoals eigenlijk ook al het geval was in Parijs-Nice. "De mensen zullen de wedstrijden voor hun tv moeten volgen", besluit Vandamme, prof aan de KU Leuven.