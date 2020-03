Egan Bernal is getest geweest op het coronavirus

Het is duimen dat de wielerwereld bespaard blijft van positieve coronagevallen. Eén van de kleppers uit het peloton is alvast getest geweest: Egan Bernal. Gelukkig was de test negatief, de Colombiaan heeft het coronavirus dus zeker niet opgelopen.

Bernal keerde enkele dagen geleden vanuit Europa terug naar zijn thuisland Colombia. Hij is dan meteen in quarantaine gegaan in zijn eigen huis, zoals de autoriteiten dat voorschrijven voor iemand die terugkeert uit een risicovol gebied.

Na een paar dagen heeft Bernal dan het ministerie van gezondheid gecontacteerd en dan is er bij hem thuis een test afgenomen om te zien of hij het coronavirus heeft of niet. Dat is dus niet het geval, de Tourwinnaar is nog altijd gezond.

ZORGVERLENERS NATIONALE HELDEN

De renner van Team Ineos blijft wel nog even thuis in quarantaine en moedigt het Colombiaanse volk aan om niet buiten te komen als dat niet nodig is. Hij noemt de zorgverleners in zijn land ook nationale helden.