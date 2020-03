Jelle Wallays kan rustig herstellen van knieblessure... dankzij coronacrisis

Jelle Wallays blesseerde zich begin dit seizoen aan de knie. Dankzij de coronacrisis kan hij rustig opnieuw op niveau komen.

“Aanvankelijk leek het om een ernstige ontsteking te gaan”, vertelde de renner van Lotto-Soudal aan Het Nieuwsblad. “Maar toe na een intensieve behandeling de pijn bleef aanhouden, trok ik naar het AZ in Brugge. Uit het onderzoek bleek dat ik een scheurtje in de quadricepspees had opgelopen.”

“Met een speciale en doorgedreven behandeling tot gevolg. Voor de zoveelste keer in mijn loopbaan moest ik veel geduld aan de dag leggen. Gelukkig zal ik er niets aan overhouden.”

“Door die tegenslag moest ik de Ronde van de Algarve van mijn programma schrappen en wist ik dat het voorjaar definitief verloren was. Gelukkig gaat het steeds beter op training.”

“Momenteel kan ik alweer enkele uurtjes op de weg fietsen, zonder pijn. Mijn conditionele opbouw verloopt vlot. Tegen mei moet ik opnieuw helemaal op scherp staan.”

“De vraag is natuurlijk wanneer het peloton zich weer op gang zal trekken. Ik bouw rustig en grondig op. Eigenlijk heb ik nu meer tijd dan tijdens de wintervoorbereiding.”