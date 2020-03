Julian Alaphilippe geeft meer uitleg over de mooiste overwinning uit zijn carrière: "Ik moest kalm blijven, maar zat vol van de adrenaline"

Julian Alaphilippe heeft al heel wat wedstrijden gewonnen in zijn carrière. Als hij er één wedstrijd moet uitkiezen, heeft hij vrij snel een antwoord klaar. "Milaan-Sanremo" klinkt het bij de Franse renner van Deceuninck - Quick-Step.

Alaphilippe had geen stress voor de start. "Ik was relaxed. Ik was een beetje nerveus, maar ik heb het elke wedstrijd. Ik voelde dat ik kon winnen, want mijn vorm zat goed en ik had een sterk team", aldus de Franse renner bij Het Nieuwsblad.

Hij ging vlot mee op de Poggio en in de slotfase was het naar elkaar kijken. "Iedereen wachtte de sprint af. Toen Mohoric ging, probeerde ik mee te gaan. Ik moest kalm blijven, maar zat vol van de adrenaline. Richting de finish trapte ik zo hard als ik kon en haalde ik de overwinning binnen. Het is de mooiste, want het was mijn eerste monument en misschien ook wel de zwaarste."