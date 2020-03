Naesen moet meerdere erkennen in De Vreese, ook De Gendt ondertussen overtuigd

De indrukwekkende cijfers op Zwift van Laurens De Vreese blijken dan toch echt te zijn. Volgens die data zat De Vreese elf uur op de fiets. De Gendt dacht dat hij aan het trollen was, maar de motivatie was wel degelijk groot bij de Astana-renner om beter te doen dan Naesen.

Laurens De Vreese legde in elf uur en zes minuten een afstand af van 368,94 kilometer. Oliver Naesen had woensdag op de weg 350 kilometer gereden. "Wat Oliver deed, wou ik op de rollen doen. Om 6u30 's morgens ben ik eraan begonnen. Je wilt niet weten wat ik allemaal naar binnen gewerkt heb. Mijn vrienden is me 's middags ook komen bevoorraden met boerhammen", vertelt De Vreese aan Sporza.

STRAFFE STOOT

Thomas De Gendt twijfelde aanvankelijk toch aan de cijfers van De Vreese en dacht dat ze bij Astana met een hele ploeg de rit hadden afgewerkt. "Uiteindelijk moest hij toegeven dat ik een straffe stoot had uitgehaald", heeft De Vreese De Gendt inmiddels overtuigd.

Wat denkt Oliver Naesen hier allemaal van? Voelt hij de drang om nu nog met iets straffer dan De Vreese op de proppen te komen? "Wat kan ik daar tegenover stellen? Tijd voor bezinning", besluit de AG2R-renner.