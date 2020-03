🎥 Ook bij Lotto Soudal gaan de handen op mekaar voor de helden van het moment

Dat doen ze dan meestal vanuit een raam of aan hun voordeur. Een mooi initiatief, vinden ze bij Lotto Soudal. De Belgische wielerploeg laat alvast voelen dat het de zorgverleners ook enorm dankbaar is. Dat blijkt uit een filmpje op de Twitteraccount van het team.

In dat filmpje trakteren renners en rensters van Lotto Soudal de mensen van de zorg op veelvuldig applaus. "Een rondje applaus voor de zorgverleners die zich elke dag in de frontlinie begeven in de strijd tegen het coronavirus", klinkt het. "Dank u!"

👏👏👏Round of applause from @Lotto_Soudal for the health care workers on the frontline in the battle against #COVID19 #coronavirus! THANK YOU #applausvoordezorg #bravopourlessoins 👏👏👏 pic.twitter.com/mJv50PhqrB