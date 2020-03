Andere manier om 'De Stig' te bekijken nu bioscopen gesloten zijn

Op 3 maart is de film 'De Stig' over het doorzettingsvermogen van Stig Broeckx in première gegaan. De documentaire had zeker heel wat wielerliefhebbers naar de cinemazalen gelokt, ware het niet dat het coronavirus stokken n de wielen stak.

Er mogen immers geen grote groepen mensen meer bijeen komen en dus hebben ook de bioscoopzalen hun deuren moeten sluiten. Dat zal zeker zo blijven tot 5 april en meer dan waarschijnlijk ook nog langer. Zo hebben veel mensen nog niet de gelegenheid gekregen om 'De Stig' te bekijken. Daar komt binnenkort verandering in. Een blik op de tv-gids leert ons dat VRT de film binnenkort al gaat uitzenden op televisie. Wachten tot de bioscoopzalen opnieuw de deuren openen hoeft dus niet. 'De Stig' zal te zien zijn op Eén op dinsdag 31 maart. FILM VAN KLEIN ANDERHALF UUR De film zal beginnen om 21u15 en zou een uur en twintig minuten duren. Tot 22u35 dus. De Stig is een film van Eric Goens en Diederd Esseldeurs.