Jelle Wallays houdt er naast wielrennen nog een bijzondere activiteit op na

Er zijn best wel een aantal wielrenners die naast hun feitelijke job ook al met andere dingen bezig zijn en bijvoorbeeld een eigen zaak hebben. Ook Jelle Wallays past in dat rijtje. Wie eens zin heeft in een bed and breakfast, kan bij de renner van Lotto Soudal terecht.

Uiteraard in coronatijden even niet, maar anders houdt Wallays er wel van om alles tip top in orde te maken voor de gasten. Het Nieuwsblad ging voor deze hele crisis uitbrak eens op bezoek in zijn B&B. Wallays baat die samen uit met zijn vriendin David Vé in het West-Vlaamse Staden. Het koppel houdt er zich aan om alles te voorzien waar vraag naar is. "Een deftig bed, goede wifi, grote tv's en genoeg stopcontacten. Alles wat wij renners op hotel niet vinden, is hier wel", houdt Wallays een prima reclamepraatje. KNIEBLESSURE Wallays zit er niet mee in om ook in normale omstandigheden doorheen het wielerseizoen een handje toe te steken. "Van één uur koffiezetten ga ik niet minder presteren", klinkt het. Dat er momenteel geen wedstrijden doorgaan, is voor Wallays overigens niet al te erg. Zo krijgt hij de tijd om volledig te herstellen van zijn knieblessure.