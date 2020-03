UPDATE: IOC geeft zichzelf vier weken voor beslissing over de Spelen

Wat was het genieten toen Greg Van Avermaet op 6 augustus 2016 olympisch kampioen werd in Rio de Janeiro. Op 25 juli 2020 zou zijn opvolger in Tokio bekend moeten zijn. Tenzij de Olympische Spelen uitgesteld worden natuurlijk.

Daar ziet het nu toch meer en meer naar uit. Het IOC gaf de indruk nog wel even te willen wachten met een beslissing over het tijdstip van de Olympische Spelen. Dat was echter buiten de aparte sportbonden gerekend. Die hebben inmiddels massaal opgeroepen om de Spelen uit te stellen. STROOMVERSNELLING Persagentschap Reuters meldde zondagochtend al dat er toch stilaan werk gemaakt wordt van enkele alternatieve opties. Naar verluidt is dat in een stroomversnelling gekomen en werd er spoedberaad gehouden. Daar is uitgekomen dat het IOC zichzelf een deadline oplegt. Binnen maximaal vier weken moet er een definitieve beslissing genomen worden over een eventueel uitstel van de Spelen. De Olympische Spelen afgelasten zou geen optie zijn.