Voedingsexperte Deceuninck-Quick.Step geeft tips om fit te blijven

Heel wat mensen spenderen nu veel meer tijd in eigen huis dan anders door de opgelegde beperkingen in de strijd tegen het coronavirus. Ook renners van Deceuninck-Quick.Step. Voedingsexperte Marije Jongedijk geeft alvast goede raad mee om tijdens de huidige periode fit te blijven.

Deze is zeker niet bedoeld voor sportmannen, maar ook voor gewone burgers die nu meer tijd thuis spenderen. De tips van Jongedijk staan te lezen op de site van Deceuninck-Quick.Step. "Kies voeding met lage energie, maar met veel antioxidanten, vitamienen en mineralen. Dat kan een boost geven aan je immuunsysteem", weet de diëtiste.

"Bijvoorbeeld door een wijd pallet aan groenten op te nemen, zoals komkommers, salade, broccoli en tomaten. Beginnen met een groentensoep of een snack nemen in de loop van de dag, kan helpen om snel tegemoet te komen aan je honger", gaat ze verder met haar advies. "Een ander voorbeeld is fruit als bosbessen, aardbeien, frambozen en watermeloenen."

ANDERHALVE LITER WATER

Grote hoeveelheden noten en chips wordt afgeraden. Proteïne en een gepast volume is ook cruciaal. En wat met de drank? "Probeer elke dag 1,5 liter water te drinken. Drink een glas water voor elke maaltijd. Wees voorzichtig met dranken waar suiker in zit. Maak genoeg tijd voor een maaltijd aan een tafel in plaats van voor televisie te eten. Dan geraak je afgeleid en kan het zijn dat je te veel eet."