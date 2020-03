🎥 Muur van Geraardsbergen, Roubaix en Boonen scoren goed op favorietenlijstje van Belg van Circus-Wanty Gobert

Deze periode zonder wedstrijden is ook het ideale moment om wat meer over de renners in het peloton te weten te komen. De bekendsten onder hen passeren regelmatig de revue in de media, maar dan zijn er nog andere steengoede renners waar we nog graag meer over weten.

Alfdan De Decker bijvoorbeeld, onlangs nog derde in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. De 23-jarige Antwerpenaar werd in augustus 2018 stagiair bij Wanty Gobert. Sindsdien heeft de ploeg hem niet gelost en heeft hij ook mee de switch gemaakt naar Circus-Wanty Gobert. In een filmpje van de ploeg geeft De Decker zijn favorietenlijstje prijs.

Er komen zaken aan bod van zowel op als naast de fiets. Uiteraard zijn we in de eerste plaats geïnteresseerd ind de wielergerelateerde dingen. Zo is zijn favoriete klim de Muur van Geraardsbergen. Zijn favoriete aankomstlijn is de piste van Roubaix. Niet onlogisch, want hij duidde ook Parijs-Roubaix aan als zijn favoriete wedstrijd.

De sporter waar hij het meeste bewondering voor heeft, is iemand met een wielerverleden, niemand minder dan Tom Boonen namelijk. Wie weet rijden ze ooit nog eens samen in het peloton, als die laatste zich effectief aan een comeback zou wagen.