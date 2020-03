Britse wielerbond verlengt maatregelen heel drastisch

In Groot-Brittannië lagen alle wedstrijden stil tot eind april, maar British Cycling heeft die maatregel nu verlengd tot en met 30 juni. Er zal dus vanaf juli opnieuw gekoerst kunnen worden over het kanaal.

Een verlenging van twee maanden op het initiële plan is een drastische maatregel die de Britse wielerbond neemt. "We hebben het gevoel dat dit de meest verantwoorde - en enige - maatregel is die we op dit moment kunnen nemen", klinkt het in een officieel statement op hun website.

"Met de fiets rijden is een geweldige manier om je mentale en fysieke gezondheid op orde te krijgen, maar we verzoeken iedereen om dat te doen met de maatregelen in het achterhoofd. Neem routes die je kent, daag jezelf niet te veel uit. Dit is het moment voor rustige ritjes, niet om jezelf uit te dagen", aldus de mensen van British Cycling.

Door de maatregelen gaat de Tour de Yorkshire zeker niet door, ook de Women's Tour niet. Normaal gezien staan eind juni de nationale kampioenschappen gepland in de Europese landen, wat ze daarmee gaan doen in Groot-Brittannië is nog niet bekend.