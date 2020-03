Een dag in het spoor van een renner tijdens de lockdown: Thomas De Gendt

Lotto-Soudalrenner Thomas De Gendt staat niet bekend om graag stil te zitten. In het peloton kan hij dat ook niet, wat meteen zijn aanvalslust verklaart. Maar nu iedereen in zijn kot moet blijven, moet Thomas De Gendt ook manieren verzinnen om bezig te blijven. In een filmpje toont hij hoe.

Trainen mogen de renners wel nog doen, weliswaar alleen en niet in groep. Maar aangezien Thomas De Gendt vaak in de ontsnapping zit, is hij het al wat meer gewoon om alleen te rijden op de fiets. Zijn ploeg Lotto-Soudal volgt elke dag een renner onder de titel 'lockdown journals' en daarin ontdekken we dat De Gendt ook verbazingwekkend goed is in het oplossen van een Rubis kubus