Geen renners als Dennis en Kwiatkowski op Olympische Spelen? "Van fatsoenlijke voorbereiding geen sprake"

Rohan Dennis zou de grote concurrent van Remco Evenepoel worden in de olympische tijdrit. De Spelen dreigen echter te moeten worden uitgesteld door het coronavirus. Gaat alles toch door zoals gepland, dan zakken enkele landen al zeker niet af naar Tokio.

Zo hebben de Canadese en de Australische bond al laten weten niet te zullen deelnemen aan de Olympische Spelen als die gepland blijven van 24 juli tot 9 augustus. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis niet van start zou gaan in de olympische tijdrit.

Er zit naar verluidt behoorlijk wat klimwerk in het parcours in Tokio. Renners als Michal Kwiatkowski en Rafal Majka zien dus misschien wel iets in de wegrit, maar ook de Poolse bond wil niet deelnemen als er geen uitstel komt.

VERANDERENDE OMSTANDIGHEDEN

"Vanwege de veranderende omstandigheden door het coronavirus dat in Polen ook leidt tot een toename van het aantal Covid19-patiënten, zijn de trainingsmogelijkheden voor onze sporters zeer beperkt. Olympische kwalificatietoernooien zijn geschrapt en er is te veel onzekerheid. Dit alles zorgt ervoor dat er van een fatsoenlijke voorbereiding geen sprake is", stelt een woordvoerder van het PKOL.