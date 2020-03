Throwback naar 2019: De Gendt laat na straf nummer peloton meer dan 2 minuten achter, top 15 voor Lambrecht

De volgers van de sociale kanalen van de Ronde van Catalonië duidden Thomas De Gendt aan als virtuele winnaar van de eerste rit van en naar Calella. Dat is geen toeval, want dat was vorig jaar effectief de start en aankomst van de openingsetappe en toen reed De Gendt meesterlijk.

De renners kregen 163,7 kilometer en meteen aardig wat klimwerk voor de wielen. Drie cols van eerste categorie en twee cols van derde categorie stonden op het programma, met de top van de laatste beklimming van eerste categorie op 56 kilometer van de aankomst.

Het was een flinke strijd om weg te geraken. Thomas De Gendt zat alvast in de goede ontsnapping. Samen met hem ook Alvaro Cuadros, Huub Duijn, Alexis Gougeard, Angel Madrazo en Luis Angel Maté. Ze kregen niet meteen veel voorsprong, maar op de Alt El Muntanya scheurde het toch uiteen. De Gendt en Maté bleken de beste klimmers te zijn in de kopgroep.

De Gendt liet later ook Maté achter, maar het was dan wel nog... 60 kilometer tot aan de finish. De voorsprong van de Belg van Lotto Soudal op het peloton bedroeg drie en een halve minuut en zou in de volgende fase van de wedstrijd verbazingwekkend genoeg nog oplopen.

Men zou verwachten dat de grote groep snel zou naderen, maar De Gendt was zo sterk dat hij dat lang kon uitstellen. Pas in de slotkilometers werd zijn bonus minder dan drie minuten. Zijn overwinning kwam dus op geen enkel moment meer in gevaar. Achter hem reed Schachmann nog enkele seconden bijeen. De Duitser van Bora-Hansgrohe bereikte de meet 2'38" na De Gendt.

Grega Bole van Bahrein-Merida won de pelotonsprint en werd derde op 2'42". Aangezien het de openingsetappe betrof kroonde De Gendt zich tot ritwinnaar én leider in de Ronde van Catalonië. Het was zijn vierde ritzege in totaal in deze rittenkoers. Ook het vermelden waard: de veertiende plaats in de rituitslag voor de ondertussen betreurde Bjorg Lambrecht.