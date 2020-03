Tourwinnaar van 1968 op zijn hoede voor coronacrisis in België: "Mijn weerstand is niet meer zoals 30 jaar geleden"

Jan Janssen kijkt er al naar uit om terug naar het wielrennen te kunnen kijken. "Dat zou immers betekenen dat de coronacrisis voorbij is", aldus de Tourwinnaar van 1968.

Jan Janssen won 52 jaar geleden de Tour de France. De 79-jarige Nederlander die nu in België woont beseft maar al te goed dat hij tot de risicogroep van het coronavirus behoort. "Al deed ik er eerst wel laconiek over", gaf hij toe bij Het Nieuwsblad.

Genezen van leverkanker

"Nu doe ik alles wat in mijn macht ligt om niet besmet te geraken. Ik behoor niet alleen omwille van mijn leeftijd tot de risicogroep", ging hij verder. In 2014 leed hij aan leverkanker en daar is hij inmiddels van genezen.

"Ik ondervind daar nog steeds de naweeën van. Mijn conditie is er door die ziekte een heel stuk op achteruit gegaan. Mijn weerstand is niet meer zoals dertig jaar geleden", besloot hij.