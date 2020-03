Voor Sean De Bie is er eigenlijk weinig veranderd: "Besef dat we als wielrenners elke dag in soort quarantaine leven"

Trainen en dan huiswaarts keren om daar dan zo weinig mogelijk te doen en te rusten. Dat is tegenwoordig de dagplanning van vele wielrenners. Terwijl ze anders... grotendeels hetzelfde doen. Althans volgens Sean De Bie van Bingoal-Walonie Bruxelles.

Het grote verschil met normale omstandigheden is natuurlijk dat er geen wedstrijden zijn om af te werken. En trainen gebeurt alleen of per twee in plaats van in groep. Voor het overige is er voor de sportievelingen onder ons niet eens zoveel veranderd.

"Door die maatregelen besef ik dat we als wielrenners/sporters eigenlijk elke dag in een soort quarantaine leven", moet Sean De Bie er nog wel mee lachen. Anderen bij hem thuis hebben het er moeilijker mee. "Mijn vrouw loopt de muren op, terwijl ik dit leven al 15 jaar gewend ben."

De Bie komt op Twitter bijgevolg een boodschap voor al wie vlotjes met de opgelegde maatregelen om kan. "Als jij dit overleeft en niet erg vindt, moet je een carrière als topsporter ambiëren!"