Zo maakte De Vreese zijn 'tocht' van 370 kilometer extra saai: "Wou bewijzen dat een mens veel kan verdragen"

Laurens De Vreese reed vrijdag zo'n 370 kilometer op rollen. Nu blijkt zijn prestatie nóg straffer dan ze in eerste instantie leek.

De Vreese reed iets meer dan elf uur over de afstand en zat nog niet eens aan zijn limiet: hij had amper pijntjes.

“Ik ben tien jaar beroepsrenner, ik weet wel hoe je zoiets aanpakt”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

De renner van Astana wou vooral een punt maken. Hij stelde op Zwift speciaal een kort rondje van drie kilometer in om het extra saai te maken. Bovendien bleef hij op het afstompende muziekje van het computerprogramma luisteren, hoewel zijn vriendin een playlist had voorbereid.

“Ik wilde het bewust moeilijk. Ik ben mentaal redelijk sterk, denk ik, maar ik wilde mezelf eens testen. Eén van de redenen waarom ik dit gedaan heb, is omdat ik de oproep van mevrouw De Block wil steunen: blijf in uw kot! De situatie is ernstig.”

“Ik hoor geregeld mensen klagen over hoe vervelend de quarantainemaatregelen wel zijn en ik onderschat dat niet... maar ik wilde bewijzen dat een mens ook veel kan verdragen. Lichamelijk, en geestelijk nog veel meer.”