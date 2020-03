Campenaerts leeft mee met vriendin Fanny Lecluyse: "Voor haar is het niet zo'n goed nieuws"

Victor Campenaerts liet in zijn eerste reactie op het uitstel van de Olympische Spelen blijken dat het een goede zaak is voor de volksgezondheid en dat het voor hem toch niet veel verandert, omdat hij zijn selectie nog moet afdwingen. Voor zijn vriendin is het een heel andere zaak.

Sinds de laatste maanden van 2018 vormt Victor Campenaerts een koppel met Fanny Lecluyse, eveneens een zwemster. Er gingen vooral beelden van de twee de wereld rond toen zij hem stond op te wachten nadat hij in Mexico het werelduurrecord brak.

Lecluyse is zelf ook olympiër en zal dus aandachtig de beslissing omtrent de Olympische Spelen opgevolgd hebben. "Voor mijn vriendin is het een heel vreemde periode", zegt Campenaerts. "Ze is al geselecteerd. Zal ze dan ook geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen van volgend jaar? Moet ze zich opnieuw kwalificeren?"

GAAT LECLUYSE NOG EEN JAAR DOOR?

Toch nog enkele vragen dus die een antwoord moeten krijgen. "Ze was van plan om te stoppen na deze Olympische Spelen. We weten ook dat zwemmen niet zo lucratief is als sommige andere sporten. Voor haar is het dus niet zo'n goed nieuws."

Voor de duidelijkheid denkt Campenaerts dan wel weer dat het een goede zaak is dat de Spelen zeker naar volgend jaar opschuiven. "Er deden geruchten de ronde dat de Olympische Spelen zouden plaatsvinden in november of december, maar het zou raar zijn dat zomerspelen zouden doorgaan in de winter."