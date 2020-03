Franse renner beleeft hoogdagen in zijn carrière, maar: "2020 lijkt een verloren jaar te worden"

Thibaut Pinot beleeft een moeilijke periode. De Franse renner zit misschien wel op het hoogtepunt in zijn carrière, maar door het coronavirus lijkt 2020 wel een verloren jaar te worden voor de wielrenners.

Thibaut Pinot vindt het moeilijk om binnen te trainen. Hij vertelde het in een interview met France Télévisions. "Mijn record op de home trainer is 1u30 minuten. Ik kan niet goed binnen trainen en zeker niet als het buiten goed weer is."

Pinot vreest dat de Tour de France afgelast zal worden. ""Het parcours ligt mij en de ik ben nu op mijn piek in mijn carrière. Het zou een verloren jaar zijn, maar ik weet niet of de wedstrijden later op het jaar zullen doorgaan. Natuurlijk zou ik de beslissing begrijpen, want er zijn nu belangrijkere zaken in de wereld."