Lotte Kopecky enerzijds verrast en toch ook weer niet: "Mijn grootste zorg is de volksgezondheid"

Kopecky was er ergens wel al vanuit gegaan. Toch verwachtte ze niet dat de knoop nu al zou doorgehakt worden. "Ik dacht wel dat de Olympische Spelen uitgesteld zouden worden, maar de officiële aankondiging kwam er sneller dan verwacht. Het is natuurlijk spijtig, maar de gezondheid komt op de eerste plaats."

Bovendien was er nog een bijkomende moeilijkheid om de Spelen op een faire manier te laten plaatsvinden. "Niet alle atleten gingen zich kunnen voorbereiden in gelijkwaardige omstandigheden. We zullen zien wanneer we opnieuw kunnen beginnen koersen, maar mijn grootste zorg is de volksgezondheid."

.@LotteKopecky, who would take part in the madison, about the postponement of the #OlympicGames

🗨️"I thought the Games would be postponed, but the official announcement came faster than expected. Of course this is unfortunate, but health comes first." #Olympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/So6p95Zwl0