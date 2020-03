Nick Nuyens en andere organisatoren van koersen in juni vrezen ergste: "Inspanning zal van iedereen moeten komen"

Ook bepaalde wedstrijden uit de maand juni zijn al geannuleerd. Organisatoren van koersen die voorlopig wel nog op de kalender staan, zitten dus met een bang hartje. Er is grote twijfel, ook bij sponsors. De zoektocht naar een oplossing is geen evidentie.

Nick Nuyens organiseert in principe op 17 juni Dwars door het Hageland. "Cru gesteld: geen VIP, geen koers. Met Duracell heb ik een uitstekende title sponsor, maar zolang we niet weten wat er mag, is het voor ons koffiedik kijken", stelt de ex-renner in Het Nieuwsblad. "Zullen er reis instricties zijn, moeten we speciale maatregelen nemen?"

Over één iets heeft Nuyens wel al duidelijkheid. "Alle betrokken partijen - organisatoren, ploegen en federaties - zullen samen naar oplossingen moeten zoeken. Geen wedstrijden betekent voor de ploegen geen exposure en voor de federatie minder inkomsten. De inspanning om straks uit de crisis te geraken, zal van iedereen moeten komen."

MOGELIJK 3000 VIP'S OP BK

Bij de organisatoren van het BK zijn ze al bezig hun rekening te maken. "We mikken op tussen de 2500 en 3000 VIP's. Sponsors haken af, nieuwe sponsors vinden wordt lastig. Als je dan draait op een budget tussen de 800.000 en 900.000 euro, is het momenteel echt wel lastig werken. Sportief werken we voort, financieel staat momenteel alles 'on hold'."

Volgens Chriistophe Impens, met Golazo organisator van de Baloise Belgium Tour en de Elfstedenronde, moeten er conlcusies getrokken worden. "Het is nu al duidelijk dat we ernstig zullen moeten nadenken over hoe we in de toekomst grote sportevenementen organiseren."