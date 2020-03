🎥 Van Avermaet bewijst talent voor andere sport nog niet verloren te zijn

Geen wedstrijden in de nabije toekomst op zich op te focussen voor Greg Van Avermaet, ook geen Olympische Spelen later op het jaar. Hoewel hij natuurlijk wel zijn conditie onderhoudt, geeft het Van Avermaet de kans om zich ook met andere dingen bezig te houden.

De olympische kampioen maakt uiteraard nog wel zijn trainingstochten. Toch is het ook voor hem meer tijd thuis spenderen dan hij gewoon is. Dat is eraan te zien. Ook indoor kan je echter aan beweging doen. Dat bewijst Van Avermaet door mee te doen aan de 'toiletpaperchallenge'.

Een aparte 'challenge' die trending is op Twitter. Bedoeling is om zo veel mogelijk te jongleren met toiletpapier, wat tijdens deze coronacrisis erg populair is. Van Avermaet toont alvast dat hij zijn voetbalkunstjes nog niet verleerd is.

Didn’t take long for @GregVanAvermaet to get back to his ⚽️ roots 😉#toiletpaperchallenge pic.twitter.com/RLSMjxVSt5 — CCC Team (@CCCProTeam) March 24, 2020

Voor hij zijn carrière als wielrenner uitbouwde, koos Van Avermaet tijdens zijn jeugd voor voetbal als sport die hij wilde beoefenen en was hij doelman bij het toenmalige SK Beveren.