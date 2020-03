Bakelants denkt dat de Tour nog tijd heeft en laat de econoom in zich los: "Het wordt moeilijk om te herstellen"

Jan Bakelants is altijd wel een man met een mening. Ook op deze hele coronaperiode heeft hij dus wel een visie. Voor hij bij Circus-Wanty Gobert tekende, dacht hij eraan economie te gaan studeren. Hij mag de huidige situatie dus eens vanuit economisch oogpunt analyseren.

"Er is veel schade voor de wielersport op dit moment", zegt Bakelants bij Extra Time Koers. "Alles ligt op zijn gat en het wordt moeilijk om daarvan te herstellen. De economische impact van dit virus is enorm. Sportsponsoring zal één van de eerste dingen zijn die sneuvelen. Zeker bij bedrijven die het al moeilijk hebben. Iedereen gaat afzien."

De Spelen hebben proactief gehandeld

Daarnaast is er ook nog het sportieve luik. De Spelen zijn al afgelast, maar de Tour willen ze in Frankrijk zomaar niet opgeven. "De Olympische Spelen hebben proactief gehandeld. Daar komt de hele wereld samen. De Tour heeft nog marge en kan nog een maand wachten."

Wat gaat dan naar de Tour toe de doorslag geven? "Daarvoor is de situatie in Frankrijk heel belangrijk. We moeten niet te snel handelen, er is nog tijd", denkt Bakelants.