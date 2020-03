Giro-organisatie stelt opnieuw andere startdatum voor, zonder veel kans op succes

Het zal zwaar puzzelen worden om de grote uitgestelde wedstrijden op een later moment in 2020 nog in te passen. Voor de Giro rekent organisator RCS Sport daar wel op. Een geschikte nieuwe datum vinden, blijkt echter geen evidentie te zijn.

Vorige week geraakte bekend dat men 29 mei voorstelde als nieuwe datum voor de start van de Giro. Renners die hun zinnen hadden gezet op de Olympische Spelen konden dan alsnog ook de Giro rijden. Met dat laatste evenement zal er nu sowieso geen rekening meer gehouden moeten worden.

In elk geval was eind mei nog te vroeg, gezien de situatie met betrekking tot het coronavirus in Italië. Daarom werd reeds opnieuw enkele dagen opgeschoven. RCS stelde voor om dan te starten op 2 juni, de dag dat de Italiaanse republiek in 1946 het levenslicht zag. Dat meldt Het Nieuwsblad.

SYMBOLISCHE DAG

Dat zou dus een symbolische dag zijn om La Grande Partenza te houden, maar de kans dat het zover komt is niet bijster groot. Volgens de Italiaanse federatie kan er ook in juni nog niet gekoerst worden. Dat zou betekenen dat een eventuele Giro pas zou plaatsvinden na de Ronde van Frankrijk... als die dan weer niet uitgesteld of afgelast wordt.