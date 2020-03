Throwback naar 2019: De Gendt blijft overeind op Vallter 2000 nadat Adam Yates Bernal en andere topklimmers klopt

De Ronde van Catalonië kan deze week niet zoals gepland plaatsvinden en daarom blikken we graag nog eens terug naar de editie van 2019. Toen zorgden in de derde etappe de klimmers voor spektakel. Adam Yates bleek over de beste benen te beschikken bergop.

Thomas De Gendt had na zijn knappe solo in de openingsetappe nog wel enkele minuten bonus. Toch was de algemene verwachting dat hij zijn leiderstrui zou kwijtspelen in de bergrit naar ski-oord Vallter 2000. Aan een aanval waagde hij zich deze keer niet. Dat liet hij over aan Bidard, Cabedo, Cuadros, Bart De Clercq, Delaplace, Devenyns, Kämna, Lammertink, Lindeman, Samitier en Weening. Toch twee Belgen dus mee in de kopgroep voorin. Die zaten daar ook nog altijd nadat Cabedo, Delaplace, Kämna en Lammertink de rol hadden moeten lossen. Nadat Sky het tempo verhoogde in de achtervolging, naderde de groep der favorieten met rasse schreden op de zeven leiders. De Gendt kon zoals verwacht niet mee met de allerbeste klimmers, maar wist wel de schade te beperken. Weening was de vluchter die het langst voorop bleef. Ook de Nederlander was er op zes kilometer van de aankomst aan voor de moeite. Een kilometer verderop gooiden Quintana en Bernal hun troeven op tafel. Adam Yates kwam bij hen aansluiten. Daarna zouden enkel Miguel Angel Lopez en Daniel Martin er nog in slagen om de sprong naar voren te maken. De vijf bleven samen tot boven. Yates perste er in de spurt alles uit en mocht het zegegebaar maken. Na Bernal, die als tweede eindigde, wist Martin Quintana nog te remonteren. Om ook Bernal nog bij te halen, kwam de Ier net te kort. Lopez vervolledigde de top vijf en moest zelfs nog een paar seconden toegeven. De Gendt kwam als 28ste binnen op 2'21" van de ritwinnaar. Zo bleef de man van Lotto Soudal aan de leiding in het klassement, met nog een voorsprong van 27 seconden op Yates.