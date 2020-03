Tijdige beslissing was cruciaal voor Tom Dumoulin: "Dit geeft duidelijkheid"

"Het is begrijpelijk dat de Olympische Spelen zijn uitgesteld", vindt de renner van Jumbo-Visma. De timing van de genomen beslissing staat hem wel aan. "Het is goed dat er op dit moment al een beslissing genomen is. Dit geeft duidelijkheid. Het is wel spijtig voor mij en voor de andere atleten."

Met heel die coronacrisis was het toch een huzarenstukje geweest om dit jaar de Spelen op een ordentelijke manier te organiseren. Terwijl het volgend jaar misschien echt een topevent kan worden. "Ik neem aan en ik hoop dat we mogen uitkijken naar de Olympische Spelen volgend jaar. Op dit moment zijn er meer belangrijke dingen in de wereld dan sport."

